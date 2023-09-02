Tayland Devlet Televizyonu Samsun'daki 'Kedi Kasabası'nda belgesel çekiyor

TAYLAND Devlet Televizyonu, Samsun'daki 'Kedi Kasabası'nda belgesel için çekime başladı. Yapımcı Jiraphat Boonyakancahana, Tayland'da devlet tarafından bu kadar bakım ve beslenme yapılmıyor. Sadece evcil kedilere iyi bakılıyor. Sahipsiz kedilere bakılmıyor. Burası çok ilginç görünüyorö dedi.

Tayland Devlet Televizyonu Thai PBS için hazırlanan 'Spirit Of Asia' isimli belgeselin çekimleri için Türkiye'ye gelen yapımcı Jiraphat Boonyakancahana ve kameraman Chamnan Pranee, Samsun'da Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde bulunan 'Kedi Kasabası'nda belgesel film için çekim yaptı. Ekip, 20 dönüm arazi üzerine kurulu yaklaşık 300 kediye ev sahipliği yapan 'Kedi Kasabası'nda özel olarak dizayn edilen alanlarda kedileri çekti. Ekip, ayrıca Kedi Kasabası Sorumlusu Veteriner Hekim Faruk Kan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berfin Melikoğlu Gölcü ile de röportaj gerçekleştirdi.

'KEDİLERLE ÇOK GÜZEL İLGİLENİYORLAR'

Kedi Kasabası ile ilgili bilgiyi, 2 yıl önce tesisi ziyaret eden Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği eski maslahatgüzarı Charkrienorrathip Sevikul'dan edindiklerini söyleyen yapımcı Jiraphat Boonyakancahana, Türkiye ve dünyadaki kedilere devletlerin nasıl bakımlar yaptığı, onlarla nasıl ilgilenildiği, beslenmeleri ile ilgili çekim yapmak istedik. Belgesel için 14 gün Türkiye'de kalacağız. İstanbul, Bursa, Konya ve Samsun'da çekimlerimiz olacak. Sadece Samsun'da kediler ile ilgili çekim yapacağız. Bunun için de 'Kedi Kasabası'na geldik. Diğer şehirlerde de farklı konularda çekimler yapacağız. Tayland'da devlet tarafından bu kadar bakım ve beslenme yapılmıyor. Sadece evcil kedilere iyi bakılıyor. Sahipsiz kedilere bakılmıyor. Burası çok ilginç görünüyor. Çünkü sahipsiz kediler o kadar temiz ve devlet tarafından güzel ilgileniliyorlar. Burayla ilgili daha önce farklı ülkelerden yapılan yayınlar ve videolar sayesinde bilgimiz oldu. Burası çok güzel. Gelmeden önce böyle bir görsellik görmemiştim. İyi bakım yapılıyor. Kediler için oyun alanı var. Hayvanlar için doktor da var Bakımlar güzel yapılıyor dedi.