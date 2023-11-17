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Tavşanlı'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan Ahmet Altınbay'ın cesedini buldu.