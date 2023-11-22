Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından mercek bulutu oluştu. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen bu doğa olayı ilgi çekti.

Tatvan'da mercek bulutu görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinin semalarında mercek bulutu görüntülendi.

Yaklaşık iki gündür aralıklı olarak kar yağışının etkisi altında olan Tatvan ilçesinde kar yağışı sonrası mercek bulutu oluştu. Tatvan'ın Van tarafında oluşan mercek bulutu vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlçe merkezinden görülebilen ve uzun bir süre bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.

Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.