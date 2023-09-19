Taşköprü'de şeker pancarı kampanyası öncesinde traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şeker pancarı kampanyası öncesinde traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla sürücülere reflektör dağıtıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve bölge trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen dağıtımda, traktör sürücülerine 55 adet reflektör verildi. İlçe Kaymakamı Bekir Özen, traktör römorklarına reflektör takarak sürücülere trafik kazalarını önlemeye yönelik uyarılarda bulundu.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şeker pancarı kampanyası öncesinde traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla sürücülere reflektör dağıtıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şeker pancarı alım kampanyası öncesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve bölge trafik ekipleri tarafından traktör sürücülerine 55adet reflektör dağıtımı gerçekleştirildi. Traktör römorklarına reflektör takan İlçe Kaymakamı Bekir Özen, trafik kazalarını önlemeye yönelik sürücülere uyarılarda bulundu. - KASTAMONU