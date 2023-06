Tarsus'ta 8. Kreş Hizmete Açıldı

Tarsus Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Bedrettin Sarpkaya Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni hizmete açtı.

Çocukların geleceği için Tarsus'a 8. kreşi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bugün 'Her Gün Bir Açılış' etkinliklerimizde bir kreşimizin daha açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu tür kreşler, eğitim yerleri, kurumlar, anaokulları belki de geleceğini göremediğimiz, bilmediğimiz çocuklarımızın canlı mesaj olduğunu gösterir bizlere. Onların yetişmesi sağlıklı birey olması için önemli olan kurumlardır. Bu tür kurumlarda önemli olan sağlıklı bireyleri yetiştirirken sağlıklı insanların öğretmenlerimizin de yetiştirilmesidir. Şu an 8. kreşimiz açılıyor. Bir ilçe belediyesinin yaptığı sekizinci kreş çok önemli bir adımdır. Hiç merak etmeyin her mahalleye kreş açılacak. Her mahallenin kreşi olacak. Çünkü kreş sadece çocuklarımızın geleceği için değil annelerinde rahatlaması için açıyoruz" dedi.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tarsus'un il olması için çalıştıklarını ve halkının yanında olduğunu söyleyen Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Bu kent il olduğunda ki mutlaka ama mutlaka il olacak ne Adana'dan ne Mersin'den ne Ankara'dan bu kente kimseyi karıştırmayacağız. Biz bize yeteriz, yeter ki bize gölge etmesinler. Hizmette dört yıl geçti. 25 yıllık MHP'nin iktidarda olduğu bir belediyede görevi devraldık. Herkesin canla başla bize yardımcı olması gerekirken kimi zaman kendi içimizden vurulduk. Ama hiç önemli değildi. Önemli olan neydi biliyor musunuz? Herkese karşı, dimdik dur, doğru olanı bildiğinden asla şaşma. Herkes gece gündüz çalıştı, çalışmaya devam edecek. Allahu-teala dolu ellere bakmıyor. Temiz ellere bakıyor. Allah'a çok şükür elimiz tertemiz. Biz bu yolda devam edeceğiz. Benim arkamda sadece halkım var. Ben halkımla yürürüm, gerisi hiç önemli değil."