Tarlada yiyecek arayan yavru ayıya 'Seni yerim, gel buraya' diye seslendi

Tarlada yiyecek arayan yavru ayıya "Seni yerim, gel buraya" diye seslendi

GİRESUN - Giresun'un Alucra ilçesinde 4 yavru ayı, tarlada yiyecek ararken tarla sahipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçenin Sayurdu Köyü'ndeki tarlada 4 yavru ayı yiyecek ararken fark edildi. Tarla sahipleri yavru ayıları fark etmesinin ardından elindeki sopayla ses çıkararak kovaladı. O anlar ise cep telefonu ile kamerasıyla görüntülendi.

Suyurdu Köyü Muhtarı İbrahim Söylemez, ayı yavrularının annesinin yaklaşmadığını, sadece yavru ayıların gündüz saati gelip fasulyelerden yediklerini ifade ederek, "Bostandaki sesleri duyan hane sahiplerinin bilgi vermesi üzerine ayıları bostandan kimseye zarar vermeden çıkardık. Ayı yavruları bostandan çıkar çıkmaz ormanlık alana doğru kaçtı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kontrol için köye geldiklerinde, 'Yavru ayılar doğada aç kalmalarından dolayı köy içlerine kadar indiğini söylediler" dedi.

Öte yandan cep telefonuna yansıyan bir başka görüntüde yine Suyurdu Köyü kırsalında sığır otlatan vatandaşlar ise, gördükleri yavru ayılarla kovalamaca oynadı. Sığırlarını otlatan vatandaşların yakın bir mesafede fark ettikleri yavru ayıları kovalayarak bir süre oyun oynadı. Daha sonra bir dereden karşıya geçen yavru ayıya "Kaçmasana gel buraya, boğulacaksın" diyerek peşinden seslendi.