Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarlada çalışan çiftçi, kullandığı traktörün şoför koltuğu kısmına 2 metrelik yılan kaçtı. Çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Tarlada çalışan traktöre giren yılan korku dolu anlar yaşattı

SİİRT Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarlada çalışan çiftçi, kullandığı traktörün şoför koltuğu kısmına 2 metrelik yılan kaçtı. Çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Edinilen bilgiye göre olay Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ferhat Turhan, kullandığı traktörün şoför koltuğunda 2 metrelik yılanı görünce korku dolu anlar yaşadı. İlk gördüğünde panikleyen Turhan, daha sonra o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yılanı aracından çıkaran Turhan, traktörüyle çalışmaya devam etti.