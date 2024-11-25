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Tarık Akan'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

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2016 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Tarık Akan'ın mezarının betonla kaplı olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Peki yıllarca ateist olduğu söylenen ve gömülmek istemediği öne sürülen usta oyuncunun mezarı neden o şekilde yapıldı? Detaylar haberimizde...

Oynadığı filmle ve canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasının unutulmazları arasına giren Tarık Akan'ın ölümünün üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen bıraktığı eserleri ilgiyle takip ediliyor. Bıraktığı onlarca film ve dizi eserinin yanında usta sanatçının mezarındaki ayrıntı da takdir edilmeye değer...

Tarık Akan'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

MEZARI BETONLA KAPLI, ÜZERİNDE OLUK VAR

2016 yılında hayata gözlerini yuman usta sanatçının mezarının üzeri betonla kaplandı ve eğimli bir oluk var. Yağmur suları ve Akan'ın mezarını ziyaret edenlerin mezara döktüğü sular bu olukta birikiyor. Bu sayede mezarın başına gelen kuşlar, kedi ve köpekler sıcak havalarda biriken suyu kolaylıkla içebiliyor.

Tarık Akan'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

OĞLUNDAN "ATEİSTTİ" İDDİALARINA YANIT

Tarık Akan'ın oğlu, sosyal medyada sık sık kullanılan "Ateistti" ithamları üzerine "Teşvikiye Camii imamını arayıp sorabilirler, usulüne göre yapılıp yapılmadığını söylerler. Her şey İslami usullere göre yapıldı, öyle defnedildi. Hatta imamla el sıkıştık ve yapılacak başka bir şey var mı diye de sordum. 'Dinsiz'likle itham edilmesi ağır mı? Tabii ki ağır! Biz ailece dini bütün insanlarız, Müslümanız. Dinin Allah'la kul arasında olduğunu düşünüyoruz, bunun reklamı olmaz. Babam gibi düşünüyoruz. Babam dinsiz, ateist değildi. Devletle din işlerinin de ayrılmasını gerektiğini de düşünenlerdendi" açıklamalarına yer vermişti.

Tarık Akan'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (70)

Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah! Ona sıra gelinceye kadar kendimize bakalım ! Tarık akan iyi insandı inş yattığı yerde huzur bulur

Yorum Beğen781
Yorum Beğenme123
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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

Mezarda bir fatiha bile yok, imama para verip cenaze namazı kıldırmak ateisti müslüman yapmaz, hesabını Allaha versin diyip de çıkamazsınız işin içinden, onu örnek alıp, etkilenip Allah-Peygamber düşmanlığı yapanların da veballeri onun boynunadır.

Yorum Beğen276
Yorum Beğenme606
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Haber YorumlarıDadaş Erzurumlu:

Yargilayanlar Müslümanmı müslüman bu şekilde yargılarmı. Dinin sahibide kulun sahibide herşeyin sahibide Allah. Mekanı cennet olsun Allah nur içinde yatırsın. Hepimizin günahları var Allah günahlarını affetsin. Ruhuna El- Fatiha.

Yorum Beğen366
Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıDilek Semizoglu:

Öncelikle Allah rahmet eylesin. Ancak haber metnindeki Selvi boylum al yazmalım filminde Tarık Akan oynamamıştır. O Filmde unutulmaz performans Kadir İnanır a aittir. Lütfen haberlerinizi yazarken daha dikkatli yazınız. Daha önemli haberleri okuduğumuzda siyaset ekonomi gibi şüpheye düşmeyelim. Haberi doğru yerden takip ettiğimize emin olalım

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Yorum Beğenme23
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Haber Yorumlarıhakan sorgular:

iyi insan hak yemeyen insan ahlaklı insan bence tarık akan buydu dinine bakacağınıza önce bunlara bakın kimse kimsenin dinini sorgulayacak kadar yüce değil bu dünyada vesselam.

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme38
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Haber Yorumlarıhakan altınkaynak:

Selvi Boylum Al Yazmalım' da acaba Kadir İnanır oynuyor olmasın, iyi sallamışsın admin biraz dikkat.

Yorum Beğen157
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMuzaffer Karaman:

selvi boylum al yazmalım da kadir inanır oynamadimi

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Haber YorumlarıXeyati 2:

selvi boylum al yazmalım film da Kadir inanır ve Ahmet Mekin oynamışlardır sevilen bir film.tarik akanin ateist olduğunu söylemesini duymadım.

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Haber YorumlarıMustafa Koc:

Aslen Gümüşhanelidir.

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıAli ciftci:

Yahu admin şunları video olarak paylaşacağına resim olarak paylaşsana

Yorum Beğen22
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