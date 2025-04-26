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Tarihi yapıya büyük ihanet! Denizden çıkanlar hayrete düşürdü

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Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Myndos Antik Kenti çevresinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde, vatandaşların sorumsuzca denize attığı soba boruları, içki şişeleri ve çay bardaklarının da aralarında bulunduğu tam 2 ton atık çıkarıldı. Antik mirasın dibinde biriken bu çöpler görenleri şaşkına çevirdi.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Bodrum Denizciler Derneği ve diğer STK'lar ile gönüllüler tarafından içerisinde 1'inci derece arkeolojik SİT alanı olarak koruma altında tutulan Myndos Antik Limanı'nda bulunduğu Gümüşlük Koyu'nda deniz dibi temizlik çalışması yapıldı. Dalgıçlar aracılığıyla aralarında soba borusu, içki şişeleri ve çay bardaklarının bulunduğu atıklar denizden çıkarıldı. Toplanan atıklar, belediye ekipleri tarafından bölgeden alınarak geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ile STK temsilcileri katıldı.

Tarihi yapıya büyük ihanet! Denizden çıkanlar hayrete düşürdü

'ASIL ÖNEMLİ OLAN DENİZİ KİRLETMEMEK'

Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, "Kurum ve kuruluşların katkıları gönüllülerin desteğiyle denizden yaklaşık 2 ton atık çıkardık. Belediyemizin dalış ekibi bu çalışmalarımıza katıldı. Bizim sadece katı atıkla değil, sıvı atıkla da mücadelemiz var. Diğer koylar olduğu gibi Gümüşlük de bizim için çok önemli. Bunlar geçici çözümler, asıl önemli olan denizi kirletmemek. Farkındalık için böyle bir çalışma yapıldı" dedi.

Tarihi yapıya büyük ihanet! Denizden çıkanlar hayrete düşürdü

Tarihi yapıya büyük ihanet! Denizden çıkanlar hayrete düşürdü
Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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