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Taraklı'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazanın ardından sürücü, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.