Taraklı'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazanın ardından sürücü, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Taraklı- Geyve kara yolunda seyreden E.Y. idaresindeki 67 AJ 063 plakalı motosiklet, Soğuksu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Savrularak yere düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi gönderildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Y, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Yaşam