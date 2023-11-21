Takla atarak tarlaya uçtu: 3 kişi yaralandı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Çetince ve Bahtiyar köyleri yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Sait K. hakimiyetinde ki 07 VK 432 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Sinan K. ve Emel K. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç ve Gelendost Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan, hurdaya dönen araç olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.