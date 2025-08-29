Suyun içinden çıkan cismi gören vatandaş şaşkına döndü: Hareket ediyor bu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş, evindeki musluğu açtığında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Musluktan, hareket eden canlı bir cisim çıktı.

O anlara tanık olan vatandaş şaşkınlığını gizleyemezken, olay kısa sürede çevrede konuşulmaya başlandı. Musluktan çıkan cismin ne olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.