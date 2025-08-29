Suyun içinden çıkan cismi gören vatandaş şaşkına döndü: Hareket ediyor bu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir vatandaşın evindeki musluktan hareket eden canlı bir cismin çıkması görenleri hayrete düşürdü.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş, evindeki musluğu açtığında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Musluktan, hareket eden canlı bir cisim çıktı.

O anlara tanık olan vatandaş şaşkınlığını gizleyemezken, olay kısa sürede çevrede konuşulmaya başlandı. Musluktan çıkan cismin ne olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bu Ne...Bağırsak Solucanı mı...

