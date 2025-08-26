Süryanilerin Midyat'a Dönüşü: Huzur Ortamıyla Yeniden Yaşam Kuruyorlar

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Yemişli Mahallesi'ne huzur ortamıyla birlikte Avrupa'dan dönen Süryaniler burada villa inşa ederken, altyapı ve üstyapı çalışmaları da belediye tarafından yapılıyor. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, huzur ortamıyla birlikte eskiden terör olaylarının yaşandığı Bagok Dağı'nda artık geceleri bile piknik yapıldığını belirterek, "Yemişli halkı köylerine çok bağlı. Geri dönüşlerini desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Midyat'taki köylerinden yıllar önce terör başta olmak üzere çeşitli nedenlerle Avrupa'ya göç eden Süryanilerin dönüşü, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve daha önce sağlanan huzur ortamıyla birlikte hız kazandı. İlçenin kırsal Yemişli Mahallesi'ne de dönüş yapan Süryaniler burada yeniden yaşam kurmaya başladı. Süryaniler burada villalar inşa ederken Vali Tuncay Akkoyun'un ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in destekleriyle de mahallede altyapı ve üstyapı çalışmaları da devam ediyor.

'BAGOK DAĞINDA GEÇ SAATLERE KADAR PİKNİK YAPILABİLİYOR'

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, çalışmaları yerinde incelemek üzere mahalleyi ziyaret etti. Başkan Şahin, mahalleli tarafından zılgıtlar ve kurban kesilerek karşılandı. Şahin, burada yaptığı açıklamada, "Hiçbir ayrım yapmadan, Süryani, Müslüman, Ezidi kim olursa olsun hizmette hep eşit davrandık. Hatta azınlık köylerine biraz daha pozitif ayrımcılık yaptık. Yemişli halkı köylerine çok bağlı. Geri dönüşlerini desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Huzur ortamı sayesinde artık gece geç saatlere kadar Bagok Dağı'nda bile insanlar piknik yapabiliyor. Bu hizmetlerin yapılmasında bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Rasul Küçükaslan ise "Şu ana kadar 100'e yakın hane köyümüze geri döndü. Yeni evler yapılıyor, eskiler onarılıyor. Süryani ve Müslümanlar olarak hep birlikte yaşıyoruz. Asfalt, parke, altyapı çalışmaları yapıldı, bitmek üzere. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'TEMELLİ DÖNÜŞ YAPIYORUZ'

1970'li yıllarda Almanya'ya işçi olarak giden ve köyüne dönerek yeni ev yapan İbrahim Işık ise "55 yıl sonra memleketime dönmek istedim. Burada huzur içinde yaşamak istiyorum. Son dönemde yapılan hizmetlerden dolayı memnunuz. Temelli dönüş yapıyoruz" dedi.

Almanya'dan dönen Nıcme Ay, "22 yıldır gelip gidiyoruz. Çocuklarıma daha önce köyü tozlu olduğu için göstermek istememiştim ama şimdi gururla fotoğrafları gösteriyorum. 'Anne ne kadar güzel olmuş' diyorlar" diye konuştu.

Almanya'dan 45 yıl sonra dönen Simon Akdil de "Yurt dışında yabancı olmaktan bezmiş insanız. Burası bizim memleketimiz, taşına toprağına kadar. Ruhumuz burada daha rahat. Hizmetlerden memnunuz" ifadelerini kullandı.