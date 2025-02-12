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Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı

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Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı, tarihte bir ilk olan bir durumu açıkladı. Hikmet'in yiyeceklerini gizlice gömdüğünü belirten Ilıcalı, yarışmacının bu hareketi nedeniyle cezalandırılacağını duyurdu.

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı tarihte bir ilk olan o olayı açıkladı. Hikmet'in yiyeceklerini gömdüğünü söyleyen Ilıcalı, yarışmacının cezasını da duyurdu.

Konseyde yapılan performans değerlendirmeleri sonrası kural ihlalini açıklayan Acun Ilıcalı, "Gelelim bu akşamın gerçek konusuna. Survivor'da hemen hemen her seneki değişmez konusu yani hırsızlık... Bir ayı falan geçti bu sene olmadı diyordum ve şaşırıyordum. Ama şaşırmamayı öğrendim. Bir yarışmacımız kendi kendine servis yapma kararı almış. Yarışmaya girmeden önce daha önceden fizibiletesini yaparak, dersini çok iyi çalışmış" dedi.

Ilıcalı, "Plan, proje konusunda üstün, tecrübeli, işini iyi bilen bir yarışmacımız. Bu yarışmacımız Survivor oyun alanlarına yarışmacılardan önce, gece vakti giderek, oyun alanını kazıp oraya yiyecek ve içecek gömmüş. İşte o arkadaşımız sevgili Hikmet" ifadelerini kullandı.

Survivor tarihinde bir ilk! Şaşırtan hırsızlığı Acun Ilıcalı konseyde açıkladı

İNKAR EDİNCE 4 CEZA DAHA EKLEDİ

Ilıcalı, Hikmet'in "Maalesef hiçbir şey alamadım" sözleri sonrası "Yalandan dolayı cezana 2 ceza daha ekledim. 10 saniye içerisinde daha itiraf etmezsen bir tane daha gelecek" dedi.

Survivor tarihinde bir ilk! Şaşırtan hırsızlığı Acun Ilıcalı konseyde açıkladı

Acun Ilıcalı, ayrıca "Sana artı iki daha verdim ama Yağmur'a gelelim. Bu konuda bilgin var mı Yağmur?" dedi.

Yağmur ise "Oraya giden arkadaşlarım var, olaydan haberdarım ama ben hiç gitmedim" yanıtını verdi.

Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı konseyde açıkladı

"ADALETİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Bu sözler sonrası Ilıcalı, "Normalde sana 2 ceza verecektik Hikmet ama benim eklediklerimle birlikte 6 ödülden yararlanamayacaksın. Burası Survivor, adaleti bozuyor bu iş. Birisi gelip bir şeyler yediği zaman haksızlık oluyor. Adaleti sağlamak zorundayız. Senin bunu hiç yapmaman lazımdı. Hem eski bir yarışmacısın hem ekibe olan sempatini biliyorum. Burada mühim olan adaletin sağlanması" ifadelerini kullandı.

Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı konseyde açıkladı

Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıYILDIZ:

bunu da izleyen varmı artık yaa kabak tadı vermeye başladı ıyyy...

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Haber YorumlarıYarasamemed:

Acun gene reyting peşinde habere çıkarmak reklam yapmak için yeni bır yöntem

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

ne kadar reklam yaparsanız yapın izlemiyor izlettirmiyoruz.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Açlığa dayanabileceksen yarışmaya katılacaksın haksızlık yapman karakterini zedeler

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu adam bu kadar serveti nereden yapıyor sırf buran kazandıklarıyla yapması imkansız ak parti gittiğinde ak kara her şeyi ortaya çıkar o zaman muhtemelen dominiğe iltica eder

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Haber YorumlarıAli Hamza:

Reytingleri dibe vurdu, Türk milleti böyle saçma sapan programları izlememeye başladı. Reyting peşinde bu şahıs da peki bunu haber diye yapan haberciler neyin peşinde.

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Haber YorumlarıOguz Kaan Taşdemir:

Yav he he

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Haber YorumlarıOguz Kaan Taşdemir:

İzlemieyeceğiz. Birbirinizi........ De izlemeyeceğiz

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Survivor ne zaman başladı….

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