Survivor'da Adem ve Hikmet birbirine girdi! Fiziksel temasa ramak kaldı
Survivor'ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda Adem ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi.
Survivor'ın yeni bölümünde Adem ve Hikmet arasında oyuncu seçimlerinde tartışma çıktı. Adem, en iyi atışı yapan Yunus Emre'yi seçmesi gerektiğini söyleyen Hikmet'in işine karışmamasını isteyince kavga kızıştı.
YEDEKLER DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Survivor'da rekabet tüm hızıyla devam ederken, yedek yarışmacıların girişiyle iddialı isimler zora girdi. All Star takımına katılan Hikmet ve gönüllüler takımına katılan Poyraz dengelerini değiştirdi.
İkinci dokunulmazlık oyununda oyunun ilk bölümünü 8-3 skorla geride tamamlayan All Star'da oyuncu seçmelerinde kavga çıktı. Adem, karşı takımdan Doğuş'u seçmek isteyince Hikmet ise Adem'in Yunus Emre'yi seçmesini söyledi.
TANSİYON YÜKSELDİ
Çıkan tartışma uzayınca ikili birbirine sert sözler sarf etti.
Tansiyonun yükseldiği o anlarda fiziksel temasa ramak kaldı. Konseyde konuşan ikili uzlaşamadı ancak Acun Ilıcalı tarafından sakinleştirildi.