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Survivor'da Adem ve Hikmet birbirine girdi! Fiziksel temasa ramak kaldı

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Survivor'ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda Adem ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi.

Survivor'ın yeni bölümünde Adem ve Hikmet arasında oyuncu seçimlerinde tartışma çıktı. Adem, en iyi atışı yapan Yunus Emre'yi seçmesi gerektiğini söyleyen Hikmet'in işine karışmamasını isteyince kavga kızıştı.

YEDEKLER DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Survivor'da rekabet tüm hızıyla devam ederken, yedek yarışmacıların girişiyle iddialı isimler zora girdi. All Star takımına katılan Hikmet ve gönüllüler takımına katılan Poyraz dengelerini değiştirdi.

İkinci dokunulmazlık oyununda oyunun ilk bölümünü 8-3 skorla geride tamamlayan All Star'da oyuncu seçmelerinde kavga çıktı. Adem, karşı takımdan Doğuş'u seçmek isteyince Hikmet ise Adem'in Yunus Emre'yi seçmesini söyledi.

Survivor'da Adem ve Hikmet birbirine girdi! Fiziksel temasa ramak kaldı

TANSİYON YÜKSELDİ

Çıkan tartışma uzayınca ikili birbirine sert sözler sarf etti.

Survivor'da Adem ve Hikmet birbirine girdi! Fiziksel temasa ramak kaldı

Tansiyonun yükseldiği o anlarda fiziksel temasa ramak kaldı. Konseyde konuşan ikili uzlaşamadı ancak Acun Ilıcalı tarafından sakinleştirildi.

Survivor'da Adem ve Hikmet birbirine girdi! Fiziksel temasa ramak kaldı

Survivor'da Adem ve Hikmet birbirine girdi! Fiziksel temasa ramak kaldı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıerman genç :

HOROZ DÖVÜŞÇÜSÜ ACUN

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

kavgasız Survivor istiyoruz yoksa izlemiyoruz eskiden gırgır şamata vardı lütfen eski haline dönsün kavgacıları yarışmaya almayın

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

kahveden önlerine geleni almişlar,,ayrica kavga olmaz ise nihe seyredelimki cocuğa oyun oynatir gibi....

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