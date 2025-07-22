Kangalın cesaretini en iyi anlatan görüntü! Ağaca tırmandı, etkisiz hale getirdi

Zekâları ve güçlü fiziki yapılarıyla dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak kabul edilen kangallar, sadakatleri ve koruyucu karakterleriyle de dikkat çekiyor. Sivas'ta bir koyun sürüsünü korumakla sorumlu olan 'Haskız' adlı gebe kangal çoban köpeği, bir ağaçta gizlenen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı etkisiz hale getirdi.

ARACA TIRMANIP YILANI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yılanı gördüğü anda harekete geçen ve ağaca tırmanarak yakalayan Haskız, yılanı etkisiz hale getirdi. Kangal köpeğinin sürüsünü korumak amacıyla verdiği mücadele, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Dişi kangalların koruma konusunda daha hassas olduklarını dile getiren uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Annelik içgüdüleri onlarda çok daha güçlü. Duygularına hâkimler ve bu da koruma içgüdülerinin daha da artmasına neden oluyor" şeklinde konuştu.

"KANGAL BİR SÜRÜNÜN EN BÜYÜK GÜVANCESİDİR"

Kangalın dağda sürünün ve çobanın güven kaynağı ve koruyucu elemanı olduğunu belirten Yıldız, "Köpeğim Haskız 48 günlük gebe haliyle yılanı yaklaşık 4 metre uzunluğundaki ağaçtan indirerek etkisiz hale getiriyor. Kangalın tehlikelere karşı duyuları o kadar kuvvetli ki yılanı görmeden hissederek hamile haliyle yaklaşık 4 metrelik ağaca tırmanıp onu aşağı indirerek etkisiz hale getiriyor. Kangallar çok ısrarcı bir koruma etkisine sahip. Dağda çobanınız veya çocuklarınız gezerken yanında kangal varsa ailesi kesinlikle arkalarından bakıp endişelenmesin. Dişi kangallar daha sahipkâr daha duyarlı ve koruma konusunda daha hassaslar. Kangal dağda bir çocuğun, çobanın ve bir sürünün en büyük güvencesidir. O anda o bölgede tehlike olarak hissettiği yılan, akrep, kurt, çakal ve ayı fark etmeksizin yok eder" diye konuştu.

"KÖPEĞİMLE GURUR DUYUYORUM"

Köpeğinin sürüsüne ve sahibine gelebilecek zararlardan dolayı yapmış olduklarından dolayı gurur duyduğunu dile getiren Yıldız, "Benim bu köpeğim küçükken de çok hareketliydi ve yerinde durmazdı. Sahibinin dışında dışarıdan gelebilecek tehlikelere karışı her şeye çok duyarlıydı. Ben de bu durumu fark ettikten sonra hemen onu bir koyun sürüsüne gönderdim. Köpeğimle gurur duydum. Bu durum hiçbir şekilde bir insan müdahalesiyle gerçekleşmiyor. Tamamen içgüdüsel olarak yılanı ağaçtan kendisi indiriyor. Koruma alanı içerisindeki çobanın ve sürünün korunduğundan emin olmak için yılanı etkisiz hale getiriyor. O yılan çobanı da sokabilirdi, koyunu da ısırabilirdi. Ancak köpeğim onları koruyarak benim de gururum oldu" dedi.