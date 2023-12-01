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Sürücülerin Yağdonduran kabusu sürüyor

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Sivas'ta kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası olan Yağdonduran geçidinde yapılan tünelin açılmaması sürücülerin tepkisine neden oldu.

- Sürücülerin Yağdonduran kabusu sürüyor

Sivas'ta kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası olan Yağdonduran geçidinde yapılan tünelin açılmaması sürücülerin tepkisine neden oldu

SİVAS - Sivas'ta kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası olan Yağdonduran geçidinde yapılan tünelin açılmaması sürücülerin tepkisine neden oluyor.

Sivas-Malatya karayolunun bin 700 rakımlı Yağdonduran geçidi, kış aylarında yaşanan kazalar ve yolun sürekli kapanması nedeniyle sürücülerin kabusu oldu. Kazaların önlenmesi ve sert geçen kış aylarında ulaşımın aksamaması için 2016 yılında geçitte, 2 tüpten oluşan 1567 metre uzunluğunda tünel inşaatına başlanıldı. Ekim ayında tamamlanan tünelin 29 Ekim tarihinde açılması planlanmıştı. Aydınlatma sistemleri tamamlanamadığı için tünel vaktinde açılamadı. Sivas'ta kış mevsiminin iyice hissedilmesine rağmen halen tünelin açılmamış olması sürücülerin tepkisine neden oldu.

Sürekli güzergahı kullanmak zorunda olan ağır vasıta sürücüleri kış mevsiminin etkilerinin iyice hissedilmesine rağmen tünelin hizmete açılmadığını belirterek, "Çoktan açılmış olması gerekirdi. Kar yağınca bu geçit geçiş vermiyor. Sürekli kazalar oluyor, yol trafiğe kapanıyor. Kış iyice bastırmadan biran önce tünelin açılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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