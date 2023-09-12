Sürücü, akaryakıt istasyonundan unutulan gaz pompasını kopardı

Konya'nın Emirgazi ilçesinde bir sürücü, akaryakıt istasyonundan gaz aldıktan sonra aracına takılı unutulan gaz pompasını kopardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün pompayı fark etmesi ve istasyon görevlilerine iade etmesi görülüyor.