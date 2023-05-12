Sur Anzele Parkı'ndaki Süs Havuzu Çocukların Serinleme Yeri Oldu

Diyarbakır Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna, yasak ve tehlikeli olmasına karşın çocuklar, bu yıl da serinlemek için girmeye başladı. Çocuklar yaklaşık 3 metrelik yükseklikten havuza atlarken, mahallede oturan Metin Sönmez, bu durumun tehlikeli bir eğlence haline dönüştüğünü söyledi.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna, yasak ve tehlikeli olmasına karşın çocuklar, bu yıl da serinlemek için girmeye başladı. Çocuklar yaklaşık 3 metrelik yükseklikten havuza atlarken, mahallede oturan Metin Sönmez, bu durumun tehlikeli bir eğlence haline dönüştüğünü söyledi.

Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi'ndeki tarihi Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzu, çocukların, oyun ve yüzme alanına döndü. Çocuklar, her yıl sıcak havalarda serinlemek amacıyla, tehlikeli ve yasak olduğunu gösteren uyarı levhalarına aldırış etmeden suya giriyor.

3 metre yükseklikten atlayan Mücahit Alaca (16) ise "Burası tehlikeli değil, biz buraya alıştık. Havalar sıcak olduğunda buraya geliyoruz. Buraya insanlar doluyor. Havalar ısındı. Hem atlıyoruz hem de yüzüyoruz. Tehlikeli değil. İstersen bir daha atlayalım" ifadelerini kullandı.