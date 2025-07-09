Sultangazi'de Otomobil Çocuğa Çarptı

Sultangazi'de Otomobil Çocuğa Çarptı
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Sultangazi'de aniden yola fırlayan bir çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Kazanın ardından sürücü, çocuğu hastaneye götürdü ve sağlık durumu iyi çıktı.

SULTANGAZİ'de aniden yola fırlayan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Sokakta ilerleyen otomobil, bir anda yola çıkan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuğa müdahale eden sürücü, çocuğu aracına alarak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrollerin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun bir anda yola fırladığı ve otomobilin çarpma anı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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