Sultangazi'de kiracının elektrik ve suyu ev sahibi tarafından kestirildi

Sultançiftliği Mahallesi'nde 22 yıldır kiracı olarak oturan Kazım Yıldız'ın ev sahibi, zam talebini kabul etmediği için evin elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi. Kiracı Yıldız, annesinin astım hastası olduğunu ve elektrik kesintisinden dolayı oksijen cihazını kullanamadığını belirterek ev sahibinden şikayetçi oldu. İddiaları reddeden ev sahibi ise, evi satmak istediğini, kiracısından dolayı satamadığını bu sebeple, elektrik ve su aboneliği sözleşmelerini iptal ettirdiğini belirtti.

SULTANGAZİ'de ev sahibi, kiracısının oturduğu evin elektrik ve su aboneliğini iptal ederek, kestirdi. Kiracı Kazım Yıldız'ın iddiasına göre, ev sahibinin zam yapma isteğini kabul etmediği için ev sahibi Ömer Yıldırım dairenin elektrik ve suyunu kestirdi. Annesinin astım hastası olduğunu ve elektrik kesintisinden dolayı oksijen cihazını kullanamadığını belirten Yıldız, ev sahibinden şikayetçi oldu. İddiaları reddeden ev sahibi Ömer Yıldırım ise, evi satmak istediğini, kiracısından dolayı satamadığını bu sebeple, elektrik ve su aboneliği sözleşmelerini iptal ettirdiğini belirtti. Yıldırım, kiracısı Kazım Yıldız'ın annesinin bir başka oğlunun evinde kaldığını ve Kazım Yıldız'ın kendisini tehdit ettiğini, bu nedenle şikayetçi olduğunu da söyledi.

"EVİ YABANCI UYRUKLULARA KİRALAMAK İSTİYOR"

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında 22 yıldır kiracı olarak oturduğunu iddia eden Kazım Yıldız'ın ikamet ettiği binayı 8 yıl önce Ömer Yıldırım satın aldı. İddiaya göre, Ömer Yıldırım binanın zemin katında oturan ve kiracısı olan Kazım Yıldız'a evi satmak istediğini söyledi ve evi boşaltmasını istedi. Yıldız, evin kirasını artırıp oturmayı teklif etti; ancak ev sahibi Ömer Yıldırım bunu kabul etmedi. Ev sahibi Ömer Yıldırım, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Kazım Yıldız'ın oturduğu zemin kattaki dairenin elektrik ve suyunu kestirdi.

"ANNEM AMELİYAT OLACAK NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

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