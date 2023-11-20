Sultangazi'de Kamyon Lastiği Patladı, Paspas Otomobilin Üzerine Düştü

SULTANGAZİ'de seyir halindeki kamyonun lastiği bomba gibi patladı, binanın önündeki paspas havalanarak park halindeki otomobilin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Kasım Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki kamyon dönüş yaptığı sırada kaldırımın kenarına gelen lastik bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle sokakta bulunan bir binanın önündeki paspas havalanarak, park halindeki otomobilin üzerine düştü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun dönüş yaptığı sırada lastiğin patlaması, patlamanın şiddetiyle kapıda bulunan paspasın park halindeki otomobilin üzerine düşmesi yer alırken, şoförün, kamyonu durdurarak aşağı indiği, patlayan lastiği kontrol ettikten sonra araca binerek yoluna devam ettiği görülüyor.

SARSINTIYA UYANDIK

Olayın gerçekleştiği sokakta yaşayan Özgür Gür, "Sabah saat 7.30 sıralarında biz uyku esnasındayken gerçekleşti olay. Bir anda bomba patlamış gibi sarsıntıya uyandık, patlama sesiyle birlikte. Dışarı baktığımda olumsuz bir durum fark etmedim, bakındım bir şey yoktu. Evimizin yakınında taş ocakları vardı önceden, devamlı dinamitlerin patlamasıyla sarsıntılar yaşardık, buna alışkın hale gelmiştik. Daha sonra aşağı ofisime indim, baktım aracımın üzerinde bir paspas duruyordu. Aracıma da titizlikle baktığım için, çocuklara sordum kesinlikle koymazlar o tarz şeyleri. Ben de meraktan güvenlik kameralarını inceledim, o sabah saatlerini gözden geçirdim. Çok şaşırdım olanı görünce. Kamyon şoförü de etrafa herhangi bir zarar verildi mi diye endişeyle bakıyor, bir 10-15 saniye sonra direkt gidiyor" dedi.