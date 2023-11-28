Sultangazi Belediyesi Yayla Mahallesi'ndeki Semt Pazarını Kapalı Hale Getirdi

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Yayla Mahallesi'ndeki semt pazarının vatandaşın olumsuz hava şartlarından etkilenmeden alışverişlerini yapması için kapalı pazara dönüştürüldüğünü duyurdu. Drsun, ihtiyaç doğrultusunda ilçede farklı noktalarda pazar alanı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İlçede Yayla Mahallesi'nde cumartesi günleri kurulan semt pazarı, vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmeden rahatça alışverişini yapabilmesi için Sultangazi Belediyesi tarafından tentelerle kaplanıyor.

Konuya ilişkin konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazimizin en yüksek noktalarından biri olan Yayla Mahallemizde vatandaşımız kış aylarında pazar alışverişini rahatça yapsın diye güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Semt pazarımızı kapalı hale dönüştürerek, vatandaşımızın yağmurdan çamurdan etkilenmeden alışverişini yapmasına katkı sağlamış oluyoruz. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmaya devam ediyoruz" dedi.