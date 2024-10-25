Sultangazi Belediyesi'nden Yeni Bebek Sahibi Ailelere Destek

SULTANGAZİ Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' programı ile yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmayı amaçlıyor. Belediye, bu kapsamda ailelere içerisinde kışlık bebek kıyafeti, çorap, şampuan, ıslak mendil, tırnak makası, ateş ölçer, çıngırak, biberon ve oyuncağın bulunduğu çanta hediye etti. 2 yaş üzerindeki çocuklar ise animatörler ve palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun'un ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti İstanbul Milletvekili Psikolog Yıldız Konal Süslü de katıldı.

SÜSLÜ: ANNE EN KIYMETLİ VARLIK

AK Parti İstanbul Milletvekili Psikolog Yıldız Konal Süslü programda yaptıı konuşmada "Buraya geldim, gülen yüzlü miniklerimizin masumluğunu görünce ruhum dinlendi. Bizler gece gündüz demeden dünyadaki tüm masumlar için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Anne demek cennetin ayakları altında olduğu mukaddes kadın demektir. Bu organizasyona gönül veren kıymetli dostum Tuba Hanım gerçekten çok güzel işler çıkartıyor. Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun'a programa desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

DURSUN: 12 BİN BEBEĞE ULAŞTIK

5 buçuk yıldır devam eden Hoş geldin Bebek programı ile 12 bin anne ve bebeğe ulaştıklarını belirten Tuba Dursun da "Sultangazimizde yaşayan komşularımızla kocaman bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdini tanımak için birbirinden kıymetli programlar yapıyoruz. Bunlardan en özeli ise dünyaya yeni gözlerini açan miniklerimizi karşıladığımız 'Hoş Geldin Bebek' programı. 5 buçuk yıldır sürdürdüğümüz program ile 12 bin anne ve bebeğimize ulaştık. Bunun için çok mutluyum. Annelerimizin ve çocuklarımızın gülümsemesine vesile olabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.