Üye Girişi
Haberler

Sultangazi Belediyesi'nden Yeni Bebek Sahibi Ailelere Destek

Sultangazi Belediyesi'nden Yeni Bebek Sahibi Ailelere Destek
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' programı çerçevesinde yeni bebek sahibi ailelere çeşitli hediyeler ve destek sağladı. Program, ailelerin mutluluğunu artırmak amacıyla düzenlendi.

SULTANGAZİ Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' programı ile yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmayı amaçlıyor. Belediye, bu kapsamda ailelere içerisinde kışlık bebek kıyafeti, çorap, şampuan, ıslak mendil, tırnak makası, ateş ölçer, çıngırak, biberon ve oyuncağın bulunduğu çanta hediye etti. 2 yaş üzerindeki çocuklar ise animatörler ve palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun'un ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti İstanbul Milletvekili Psikolog Yıldız Konal Süslü de katıldı.

SÜSLÜ: ANNE EN KIYMETLİ VARLIK

AK Parti İstanbul Milletvekili Psikolog Yıldız Konal Süslü programda yaptıı konuşmada "Buraya geldim, gülen yüzlü miniklerimizin masumluğunu görünce ruhum dinlendi. Bizler gece gündüz demeden dünyadaki tüm masumlar için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Anne demek cennetin ayakları altında olduğu mukaddes kadın demektir. Bu organizasyona gönül veren kıymetli dostum Tuba Hanım gerçekten çok güzel işler çıkartıyor. Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun'a programa desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

DURSUN: 12 BİN BEBEĞE ULAŞTIK

5 buçuk yıldır devam eden Hoş geldin Bebek programı ile 12 bin anne ve bebeğe ulaştıklarını belirten Tuba Dursun da "Sultangazimizde yaşayan komşularımızla kocaman bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdini tanımak için birbirinden kıymetli programlar yapıyoruz. Bunlardan en özeli ise dünyaya yeni gözlerini açan miniklerimizi karşıladığımız 'Hoş Geldin Bebek' programı. 5 buçuk yıldır sürdürdüğümüz program ile 12 bin anne ve bebeğimize ulaştık. Bunun için çok mutluyum. Annelerimizin ve çocuklarımızın gülümsemesine vesile olabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Yerel Haberler Etkinlikler Sultangazi Kadın Yaşam Bebek

'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

İddianamede adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

 Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı

 Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil

Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil
Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı! Teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor Sivasspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) ADS Sivas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Yalı Çapkını neden yok, Yalı Çapkını yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Kızılcık Şerbeti neden yok, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Cuma hangi diziler var? 25 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Gelin Görümce haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? 25 Ekim 100 bin lira kim kazandı? Gelin Görümce bu hafta kim elendi? Al Kholood Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Kholood Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 25-26 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.