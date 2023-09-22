Sultanbeyli'de bir kafede unutulan ve yaklaşık 110 bin Türk Lirası değerinde döviz bulunan cüzdanı, çalışanlar bularak işletme sahibine verdi. Bulduğu cüzdanı Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği'ne teslim eden işletme sahibine de dernek tarafından 'Ahilik Beratı' verildi.

Sultanbeyli'de işletme sahibi, kafede unutulan para dolu cüzdanı derneğe teslim etti

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir kafede unutulan ve yaklaşık 110 bin Türk Lirası değerinde döviz bulunan cüzdanı, çalışanlar bularak işletme sahibine verdi. Bulduğu cüzdanı Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği'ne teslim eden işletme sahibine de dernek tarafından "Ahilik Beratı" verildi.

Sultanbeyli'de bulunan bir kafede geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kişi hesabı ödedikten sonra cüzdanını oturduğu masada unutarak kafeden ayrıldı. Kafede çalışan garsonlar tarafından bulunan içi para dolu cüzdan işletme sahibi Mücahid Safa Mataracı'ya teslim edildi. İçinde Euro, Frang ve Dolar olarak, yaklaşık 110 bin TL'lik döviz bulunan cüzdan işletme sahibi Safa Mataracı tarafından üyesi olduğu Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği'ne teslim edildi. İşletme sahibi Safa Mataracı'ya bu örnek davranışı sonrası AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam tarafından Ahilik Haftası olması münasebetiyle de "Ahilik Beratı" verildi. Yaşanan olayın ardından ise içi para dolu cüzdanın sahibine, AHİSİAD tarafından ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.

Cüzdanı teslim eden işletme sahibi Mücahid Safa Mataracı, "Bizim kafemizde bir müşteri oturup yemeğini yedi. Çayını da içtikten sonra kalkıp hesabını ödedi. müşterinin masasını temizlediğimizde cüzdanını fark ettik. Biz hemen peşinden koştuk fakat yetişemedik. Biz de cüzdanını alıp içine baktığımızda kimliğini göremedik. Daha sonra ben de üyesi olduğum Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği başkanını aradım. kendisine olayı anlattım o da bana tamam dedi. Derneğimize getirdik ve cüzdanı muhafaza altına aldık. O sırada cüzdanı sahibine ulaşmaya çalıştık. cüzdanın içerisinde yaklaşık olarak toplam 110 bin TL var. Bu hafta Ahilik Haftası ve biz de gereğinin yapılması için başkanımıza konuyu ilettik" dedi.

Yaşanan bu örnek davranış sonrası konuşan AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, "Cüzdan üyemiz olan bir işletmede bulundu. arkadaşlarımız cüzdanı bulmuşlar. Bu parayı istedikleri şekilde kullanabilirlerdi fakat büyüklerinden gördükleri töre ve inançları gereği bağlı oldukları kuruma yani bize bildirdiler. Biz de cüzdanın içerisinden kimlik çıkmadığı için sanırım banka üzerinden ulaşacağız. cüzdanın sahibi yabancı bir misafir gibi duruyor. Ama bizi ilgilendiren burada bizim insanımızın böyle bir durumda sergilediği tavırdır. Umutlarımızın kaybolduğu dönemlerde vatandaşımızın ihtiyacı olmasına rağmen böyle bir parayı getirip teslim etmesi bizim için çok kıymetli. Biz bunu bir marifet sayıyoruz. Bu kardeşimize orijinaline uygun Ahilik Beratı vereceğiz. Bu beratla birlikte kendisine bir miktar para ödülü vereceğiz" dedi.