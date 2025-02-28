Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş
CHP'de sürpriz aşk! Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Sultanahmet Camisi'nde ilk kez hatimli teravih namazı kılınacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanahmet Camisi'nde tarihte ilk kez kılınacak hatimli teravihi birbirinden seçkin 35 hafız kıldıracak. Hatimle teravihin sünnet olduğunu belirten Sultanahmet Camisi imamı Recai Albayrak "35 farklı imamımız bu cuma başlayarak her gün dörder rekat kıldıracak ve her rekatta bir sayfa okuyacak. Bu yıl ramazanın 29 gün olması hasebiyle son günde 2 cüz okuyacağız" dedi.

Bugün başlayacak teravih namazı öncesi cami, temizlik ve bakımlarla ramazan ayına hazır hale getirilirken, kılınacak ilk hatimli teravih için hazırlanan afişler de asıldı. 25 yıl müftülük yaptıktan sonra yeniden Sultanahmet Camisi'nde imamlığa dönen Recai Albayrak, teravih namazını ve yaşadığı heyecanı anlattı.

"HATİMLE TERAVİHİ SÜNNET"

Teravih namazının yatsı namazı sonrası 20 rekat olarak kılınan nafile bir namaz olduğunu ifade eden Albayrak, hatimle teravihin de sünnet olduğunu belirtti. İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde birçok camide hatimle namaz kılındığını dile getiren Albayrak, "Çok önceden de bu camide imam hatiplik görevini yürütmüştüm. 'Acaba Sultanahmet'te, selatin bir camide teravih namazı hatimle olabilir mi?' diye düşünmüştük. İçimde de bir ukde kalmıştır. İşte Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla bunu gerçekleştirmeyi uygun gördük. Çünkü orada normal bir teravih kılınır. Onun komşusu olan, ona nazire olarak yaptırılan camide güzel olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

"HERKES 4'ER REKAT KILDIRACAK VE HER REKATTA BİR SAYFA OKUYACAK"

Bu ramazanda camide çok farklı bir ortam ve güzelliğin olacağını vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü; "İstanbul'umuzun güzide hafızlarının imametiyle bu gerçekleşecek. 35 farklı imam ki bunların içerisinde İstanbul'umuzun hatta Türkiye'mizin, belki dünyanın çok yakından tanıdığı isimler olacak. Çeşitli yarışmalarda dereceler alan, Kur'an tilavetiyle meşhur kardeşimiz burada olacak. Bu cuma (bugün) başlayarak her gün 5, toplam 35 kişi olacak. Bir önceki İstanbul Müftümüz Mehmet Emin Maşalı hocamız da burada olacak. Herkes dörder rekat kıldıracak ve her rekatta bir sayfa okuyacak. Bu yıl ramazanın 29 gün olması hasebiyle son günde 2 cüz okuyacağız."

"İNSANLAR SEVABINA ERECEKLER"

Kur'an ayında Kur'an-ı Kerim'in güzelliklerinin yansıtılması için uğraş verdiklerini anlatan Albayrak, camide çok güzel bir ortamın oluşacağını söyledi. İstanbulluları ramazan ayı boyunca Sultanahmet Camisi'ne beklediklerini dile getiren Albayrak, "İnsanlar televizyonlarda, farklı medya mecralarında bazı hocalarımızı, hafızlarımızı dinliyorlar, zevk alıyorlar şüphesiz. Ama canlı olarak ramazan boyunca 35 hafızımızı dinleme şansları var. Hem hatimle teravih kılacaklar hem Kur'an'ın bütününü zammı sure olarak dinlemiş olacaklar. Onun sevabına erecekler." dedi.

25 YIL SONRA SULTANAHMET'E DÖNDÜ

25 yıl müftülük yaptıktan sonra, daha önce 1986-1998 arasında imamlık yaptığı Sultanahmet Camis'ine tekrar dönme kararını da anlatan Albayrak, şunları kaydetti; "Biz aile olarak mihrap görevini yürütüyoruz. Müftülük sonrası hep içimde ukde kalmıştı. Sultanahmet Camisi'nin bana kattığı, benim Sultanahmet Camisi'nden aldığım feyiz hep içimdeydi. Tekrar dönmeyi düşündüm. Diyanet İşleri Başkanımızın tensipleriyle buraya döndüm. O hazzı tekrar yaşadım. Rabb'im bu güzel mutluluğu bana bahşetmiş oldu."

Sultanahmet Camisi'nde ilk kez hatimli teravih namazı kılınacak
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Yaşam
img

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
img

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu
img

Havale işlemi yapan vatandaşa "kira vergisi" şoku
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Desene boş kalacak

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son 28 yıldır böylesi olmuyor! Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil
Nursel Ergin yaşadıklarını anlattı: İyi ki kanser olmuşum dedim

"İyi ki kanser olmuşum"
Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Havale işlemi yapan vatandaşa 'kira vergisi' şoku

Havale işlemi yapan vatandaşa "kira vergisi" şoku

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.