Sucuk içini yoğururken dikkat: Su koymak ekşime ihtimalini yükseltiyor

KAYSERİ - Kayseri'de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, Kurban Bayramı'nda sucuk için yapacak vatandaşları uyararak, "Eğer yoğururken su koyarlarsa ekşime ihtimalini daha yüksek olur" dedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar Kayseri'nin önemli lezzetlerinden olan sucuk içini yapmak için alışverişlerini tamamlamaya başladı. Ramazan ayında da bolca tüketilen sucuk içinde vatandaşlar baharatlarını ve sarımsaklarını alarak, evde kurban etleriyle sucuk içlerini hazırlıyor. Evde sucuk içi yapacak vatandaşlara önerilerde bulunan pastırmacı Yasin Güzel, havaların sıcak olduğundan dolayı etin riskli bir hal aldığını söyleyerek, vatandaşları uyardı.

"Sucuk içine su katmayın"

Evde sucuk içi yapacak vatandaşlara sucuk içini yoğururken, su katmamaları yönünde uyaran Güzel, "Vatandaşlarımız kurbanlarını kestikten sonra, etlerini kıyma olarak çektirdikten sonra baharat karışımını ayarlayıp, içerisine sarımsağını koyarak bir an önce yoğurup, derin dondurucularına muhafaza etmek için koymaları gerekiyor. Bizlerde 5'er kiloluk baharat karışımları var. Yani 5 kilo kıyma ile bizim satmış olduğumuz baharatı karıştırıyorlar ve 5 kiloya yaklaşık 400 grama yakın sarımsak çekiyorlar. Daha sonra karıştırıyorlar. Bu işte en önemli püf nokta sucuk içini yoğururken içine su konmaması. Eğer yoğururken su koyarlarsa ekşime ihtimalini daha yüksek olur. O yüzden su koymadan normal çiğ köfte yoğuruyor gibi yoğurmalarını tavsiye ediyoruz. Kırmızı toz biber, karabiber, kimyon, tarçın bunlar yiyecek kişinin zevkine göre değişebilir. Yalnız 5 kilo kıyma için hazır karışımlı paket içerisinde 500 gram baharat öneriyoruz. Daha fazlası çok baharatlı oluyor ve yemesi zor oluyor. O yüzden 500 gram baharat 5 kilo kıymaya yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

"10 kiloluk sucuk malzemesi 170 TL"

Baharatçı Kaya Eldek de, evlerinde sucuk içini hazırlayacak vatandaşlara baharatları hakkında bilgiler verdi. 5 kiloluk sucuğun et hariç yaklaşık 170 TL tuttuğunu söyleyen Eldek, "Havalarımız sıcak, etlerimizi güzel dinlendirmeli ve güzel muhafaza etmeliyiz. Kurban senede bir kez olan bir ibadet. Etlerimizde eskisi kadar uygun fiyatlı değil. Fiyatına bakmadan baharatın kalitesine odaklanalım ve kaliteli malzemeler alalım, kaliteli sucuk ve pastırma yiyelim. 250 gram tatlı Nazilli biberi, 100 gram acı Maraş biberi, 50 gram kimyon, 50 gram karışık baharat, 90 gram tuz, isteğe bağlı olarak da yarım kilo baharat söylüyoruz ancak bunu kendileri 250 grama kadar düşürebilirler. Çünkü havalar ısınıyor. Biraz baskın olur ancak ortalarına doğru sarımsak uçar. Bu 5 kiloluk bir sucuğumuzun tarifidir. Etlerimiz özellikle orta yağlı olsun. Orta yağlı et lezzetini almasını sağlar. 10 kiloluk sucuk baharatımız 100 TL. Soyulmuş sarımsağımızın kilosu 40 TL. Yani 20 TL'lik de sarımsak koyacaklar. Bağırsakta da yerli bağırsağı tercih etsinler. Çünkü dayanıklı ve sağlam olur. Ortalama olarak o da 10 metre gibi gider. O da 50 TL'lik bir fiyat tutar. Sevdiğimiz bildiğimiz, güvendiğimiz baharatçılardan alışveriş yapmalıyız" diye konuştu.