Malatya'da, 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek için ekipler seferber oldu. Kurtarma çalışmaları sırasında köpek tarafından ısırılan bir itfaiye eri ise yaralandı.

Su kuyusuna düşen köpek için seferber oldular

MALATYA - Malatya'da, 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek için ekipler seferber oldu. Kurtarma çalışmaları sırasında köpek tarafından ısırılan bir itfaiye eri ise yaralandı.

Olay, gündüz saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pesenler Küme Evleri mevkiinde 15 metre derinlikteki su kuyusuna bir köpeğin düştüğünü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yapılan üç saatlik bir çalışma sonrasında köpeği bulunduğu yerden çıkarırken, köpek tarafından ısırılan bir itfaiye ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı itfaiye eri yapılan müdahalelerin ardan taburcu edildi.