Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Bir kadının, "Çamaşır sulu şortunla evde eşini karşılamadan önce onun sokakta 20 santimlik eteklerle dolaşan kadınların arasından geldiğini unutma" şeklinde sözleri büyük tartışma yarattı. Kadınlar, bu söylemi ataerkil ve aşağılayıcı buldu.
Kadınlara yönelik tavsiyeleriyle gündeme gelen bir kadının sosyal medyada paylaştığı sözler, büyük tepkiye yol açtı. "Çamaşır sulu şortunla evde eşini karşılamadan önce onun sokakta 20 santimlik eteklerle dolaşan kadınların arasından geldiğini unutma" ifadesi, kadın kullanıcılar arasında tartışma yarattı.
"ATAERKİL ZİHNİYETTEN NEFRET EDİYORUZ"
Paylaşımın altına yorum yapan kadınlardan bazıları, bu sözlerin erkek merkezli bakış açısını pekiştirdiğini savunarak tepki gösterdi. Kullanıcıların tepkilerinden bazıları şu şekilde:
- Bu konuşma bende nefret duygusunu uyandırıyor.
- Gitmeyen erkek ya da kadın kimseye gitmez kardeşim. Kimse ahlaksızlığına, vefasızlığına kılıf aramasın artık.
- Bu mantıkla Adriana Lima'nın aldatılmaması gerekiyordu.
- Böyle sanki kadınlar erkekleri memnun etmek için varmış, varoluşumuzun amacı buymuş gibi konuşan ataerkil zihniyetli ve eski kafalı kadınlardan nefret ediyorum.