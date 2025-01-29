Fenomen çiftten kötü haber! 5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde sosyal medyada paylaştıkları videolarla tanınan Alparslan (41) ile Ayşegül Çelik (39) çiftinin 5 yaşındaki çocukları Aras Çelik, kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çiftin 20 Ocak'ta Aras'ın doğum gününü kutladıkları paylaşımlar dikkat çekti.

Tarsuslu Alparslan Çelik ile Balıkesir'de yaşayan Ayşegül Çelik, 7 yıl önce sosyal medyada tanışarak evlendi. Doğuştan akondroplazi (cücelik) hastası olan çiftin 5 yıl önce aynı hastalığa sahip, 'Aras' ismini verdikleri çocukları doğdu. Eşi ve çocuğuyla çektikleri videoları sosyal medya hesabından paylaşan Ayşegül Çelik, 1,3 milyon takipçiye ulaştı.

BİRÇOK HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Genetik hastalığı nedeniyle ortopedik sorunlar yaşayan, aynı zamanda kronik akciğer rahatsızlığıyla da mücadele eden Aras Çelik, önceki gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Ayşegül Çelik, 'Aras'ımız melek oldu' diyerek paylaşım yaptı. Çiftin 20 Ocak'ta Aras'ın doğum gününü kutladıkları paylaşımlar dikkat çekti.

'ÇOK UĞRAŞTIM AMA YAŞATAMADIM'

Aras'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada gözyaşı döken Ayşegül Çelik, "Çok uğraştım ama yaşatamadım" diyerek feryat etti. Acılı baba Alparslan Çelik de "Aras'ın çok seveni vardı. Milyonlarca kişi kendi evladı gibi bağrına basıyordu. Diyecek çok fazla bir şeyim yok, yüreğim yanıyor. Allah onu en güzel yerine, cennetine aldı. İnşallah cennette buluşuruz. Çok acılar çekti, çok mücadeleler verdi. En son enfeksiyon vücudunu kaplamış, baş edemedi, son savaşıydı. Huzur içinde uyusun, koşsun, oynasın. Birkaç defa yenmişti ama en son başaramadı" diye konuştu. Aras Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.