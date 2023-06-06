Solhan'da el emeği göz nuru ürünler sergilendi

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yaklaşık 45 kursiyer tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler, yıl sonu etkinliğinde sergilendi.

Solhan İlçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin ürünleri için yıl sonu sergisi düzenlendi. Solhan Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında kurdele kesimi ile açılışı yapılan sergiye Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Solhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayri Güneş ile yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu sergide 45 usta öğreticinin yıl boyu ürettiği el emeği ürünler sergilendi.

Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Halk Eğitim bünyesinde açılan kursların bugün finalini yaptıklarını söyledi. Kaymakam Çetin, "Kursiyerlerimiz el emekleriyle yaptıkları birbirinden değerli ürünleri bugün burada başta ilçe halkımıza ve bize sergiliyorlar. Biz de onların yaptığı bu güzel eserleri burada görmekten, onlarla beraber olmaktan, onların emeklerine bir değer katabilmekten son derece mutluyuz. İnşallah kurslarımız artarak devam edecek. Önümüzdeki yıllarda da kurslarımıza gelmeyenleri buraya davet ediyoruz. Ortaya çıkan eserleri hep birlikte görmeyi, sergilemeyi arzu ediyoruz. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sergiye katılım gösteren herkese teşekkür eden İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ferhat Sönmez, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün her yıl haziran ayının ilk haftasında düzenlemiş olduğu Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Solhan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak biz de sergimizi açmış bulunuyoruz. Yıl içerisinde yaklaşık olarak çalıştırdığımız 45 usta öğreticimizle beraber elde ettiğimiz el emeği göz nuru ürünlerimizi bu alanda sergilemiş bulunmaktayız. Birbirinde güzel, birbirinden kıymetli ciddi anlamda emek sarf edilmiş ürünler şu anda sergilenmiş bulunmakta. 7'den 70'e herkese hitap ediyor kurslarımız. Çocuk gelişimi kurslarımız, okuma yazma kurslarımız, makine nakışı kurslarımız, trikotaj kurslarımız, resim sergimiz ve minyatür kursumuz birçok alanda ilçedeki bütün halkımıza hitap etmekteyiz. Yıl içerisinde ciddi anlamda emek sarf edilen ürünlerin burada emekçilerimiz tarafından, usta öğreticilerimiz ve kendi kursiyerleri tarafından sergilenmesini yapmış bulunuyoruz. Tüm ilçe halkımıza ve teşrif eden herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Solhan Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde usta öğretici olarak görev yaptığını belirten Hacer Doğu da "Kursumuzda ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Kursumuza, Aile Destek Merkezi'nin sağladığı katkıyla kursiyerlerimiz çanta ve aksesuar çalışmaları yapmıştır. Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu sene sonu sergisinde ürünlerimizi sergilemiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.