Söke Belediyesi Emekli Personeliyle Buluştu

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, emekliye ayrılan personeliyle Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Memur, işçi ve Lima şirketi bünyesindeki kadrolarında çalışıp emekliliği hak etmiş 39 Söke Belediyesi personeli, Başkan Arıkan ve Başkan Yardımcıları ile buluştu. Söke Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda Söke Belediyesi bünyesinde ilçeye hizmet etmiş personele çalışmalarından dolayı teşekkür eden Arıkan, personeline günün anısına plaket takdim etti.