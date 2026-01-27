Haberler

Pervari'de Sobadan Sızan Gazdan Etkilenen Baba ve 4 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Siirt'in Pervari ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle rahatsızlanan baba ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavi sonrası sağlığına kavuşarak taburcu oldular.

SİİRT'in Pervari ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba ile 4 çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Karasungur köyünde meydana geldi. Reşit T. ile 4 çocuğu, evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek rahatsızlandı. Durumun fark edilmesi ile baba ve çocukları, haber verdikleri yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan baba ve çocuklarının durumunun iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
