Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bitpazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren ve olaya ilişkin dava süreci devam eden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Ankara'ya geldi. Yasemin Minguzzi, avukatı Ersan Barkın ile birlikte TBMM'de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubunu ziyaret etti.

DEM PARTİ'Yİ ES GEÇTİLER

Yasemin Minguzzi, davanın avukatı Ersan Barkın ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, pakette yer alan çocuk yaşta işlenen suçlarda ceza indirimini kısıtlayan düzenlemelere destek çağrısında bulundu. Anne Minguzzi'nin ziyaret listesinde DEM Parti'nin yer almaması dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ'A DA GİTTİLER

Yasemin Akıncılar Minguzzi, temaslarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Minguzzi, toplumda güvenliğin önemine dikkat çekerek "Umarım sokaklardaki canilerden kurtuluruz. Evlatlarımız huzurlu, mutlu yaşasınlar istiyoruz" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ İLE DÜN GÖRÜŞTÜ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdaği ise Yasemin Akıncılar Minguzzi'yi ziyaret etmişti. Görüşmede Özdağ, Akıncılar'a, dava süresince ve sonrasında kendilerine Zafer Partisi olarak destek olacaklarını söylemişti.