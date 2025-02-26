Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil

Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına sert tepki
3. İmralı görüşmesi yarın! Heyet 7 kişi oldu, açıklama 28 Şubat'ta

3. İmralı ziyareti yarın! Heyete 4 yeni isim eklendi
Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den 'Rusya' şartı

Zelenskiy anlaşmaya imza atacak ama bomba bir şartı var
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?

Sivas'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğanşar ilçesi sınırları içerisindeki Dipsizgöl Şelalesi'nin belli bir noktasındaki kayalıklardan oluşan bölüm, belli bir açıdan bakıldığında 'aslan' görseline dönüşüyor. Bu yönüyle de dikkat çeken şelale, kışın da ziyaretçilerin gözdesi oluyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve yakın zamanda 'tabiat parkı' olarak ilan edilen Dipsizgöl Şelalesi, soğuk havaların etkisi ile buz tuttu.

Sivas'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor

Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsizgöl Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde savrularak dökülmesiyle oluşan şelale, ilkbaharda mavi ve yeşil renkleri ile kendine hayran bırakırken, sonbaharda ağaçların sarı ve kızıl tonlara dönüşmesi ile tüm pastel renkleri harmanlıyor. Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdiven ile inilen şelalede, suyun aktığı bölümlerde sarkıt oluşumları yer alıyor.

Sivas'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor

KIŞIN DA ZİYARETÇİLERİN GÖZDESİ

41,31 hektarlık bir alanı kapsayan alanda yer alan şelale, zengin orman ekosistemi, peyzaj güzellikleri ve jeolojik yapısıyla doğaseverlere keşfedilecek alan sunuyor. Kent genelinde soğuk hava etkili olurken, Dipsizgöl Şelalesi'nin bazı bölümleri buzla kaplandı. Buz sarkıtlarıyla birlikte şelalede görsel güzellik oluştu.

Sivas'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor

Kış aylarında üzerindeki bitki örtüsünün yapraklarını dökmesiyle şelalenin kayalıklardan oluşan bir bölümü, belli bir açıdan bakıldığında 'aslan' görseline dönüşüyor. Bu yönüyle de dikkat çeken şelale, kışın da ziyaretçilerin gözdesi oluyor.

Sivas'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Yaşam
img

Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü
img

Nazlı Sabancı, babalık davası sonrası soyadını sildi
img

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi'nde işe başladı

Lütfü Savaş, özel üniversitede hoca oldu
Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü

Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler

Salonda o ismi göremeyen CHP'li vekiller bağır çağır masayı terk etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.