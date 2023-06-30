Sivas'ta yaralanan karaca koruma altına alındı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca, vatandaşlar tarafından ilçeye getirildi. Karacanın yarasını saran vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, karacayı tedavi ettikten sonra doğaya salacak.