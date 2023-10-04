Sivas'ta Tavra Deresi Kenarında Atılan Gelinlikler Şaşırttı

Sivas'ta Tavra deresi kenarına atılan çok sayıda gelinlik, görenleri hayrete düşürdü.

Sivas kent merkezine uzaklığı 5 kilometre olan Tavra deresi kenarında çok sayıda gelinlik bulundu. Kim veya kimler tarafından atıldığı bilinmeyen gelinlikler görenleri bir hayli şaşırttı. Birçok kadının hayalini süsleyen gelinliklerin yıpranmış ve kullanılmış olduğu görüldü. Dron ile havadan çekilen gelinlikler ilginç görüntüler oluşturdu. - SİVAS