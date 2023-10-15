Sivas'ta otobüs kazası: 2 ölü, 25 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, SİVAS'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Pınarbaşı-Gürün karayolu Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.