Sivas'ta Kadın Trafik Polislerine Çiçek Takdim Edildi

Sivas'ta üst geçit yapım çalışmalarında yaklaşık 5 aydır trafiği açmak için görev yapan kadın trafik polislerine halk otobüsçüleri tarafından çiçek taktim edildi.

Sivas'ta yapımına başlanan Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan Numune Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşak inşaatı yaklaşık 5 aydır devam ediyor. Kavşak inşaatından dolayı Halil Rıfat Paşa Köprülü kavşağında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafikte meydana gelen aksamaları önlemek adına trafik polisi memurları yoğun çaba göstererek çalışmalarına devam ediyorlar. Kadın polislerin yoğun çalışmalarından dolayı Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Yasin Aslan ve Sivas Şoförler Cemiyeti Başkanı Şaban Yalman, özverili çalışmalarından dolayı kavşakta görev yapan kadın trafik polislere çiçek ve hediye vererek teşekkür etti.

Sivas Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Aslan, trafiğin açılması için yaklaşık 5 aydır çalışmalarına devam eden kadın trafik polislerine teşekkür ederek, "Herkesin bildiği üzere bu bölgede 5 aydır kavşak inşaatı çalışmaları devam ediyor ve burada aşırı derecede trafik yoğunluğu var. Bu trafik yoğunluğunda halk otobüslerinin geçiş güzergahı olduğundan dolayı sıkıntı yaşamaktayız. Burada görev yapan kadın trafik polisi memurlarımızın özverili çalışmalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çalışmalarımızın bu şekilde takdir görmesi bizi çok mutlu etti"

Polis memuru Emel Benli Kurt, çiçek jestinden dolayı mutlu olduklarından bahsederek, "Kavşak yoğun olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımızın bu şekilde takdir görmesi bizi çok mutlu etti, teşekkür ederiz. Burada yardıma muhtaç herhangi bir vatandaşımızı gördüğümüzde elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlarım veya da ben yardıma muhtaç birisini gördüğümüzde müdahale ediyoruz. Özellikle ambulansları hiçbir şekilde bekletmemeye çalışıyoruz, içerisindeki hata ölebilir, yaralı olabilir. Ambulanslar trafikte beklemesin diye elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"Kadın trafik polisi memurlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum"

Sivas Şoförler Cemiyeti Başkanı Şaban Yalman, kavşakta görev yapan kadın polis memurlara teşekkür ederek, "Numune Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşak inşaatı sırasında Halil Rıfat Paşa Köprülü kavşağında bir yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluğu kentte görev yapan trafik ekipleri en aza indirmek için elinden geleni yapıyorlar. Bu sebepten dolayı Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanımız güzel bir jest yaparak burada görev yapan arkadaşları motive etmek için çiçek takdim etti. Ben kooperatif başkanımıza bu düşüncelerinden dolayı ve burada görev yapan kadın trafik polisi memurlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programa Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Adem Gökmen'de katıldı. - SİVAS