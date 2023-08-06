Sivas'ta düzenlenen kedi güzellik yarışmasında birinci olan kedi belli oldu

Sivas'ta veteriner hekim İbrahim Özmen tarafından düzenlenen kedi güzellik yarışmasında, Melike Dur'un kedisi Müstesna birinci seçildi. Yarışmada kediler, fiziksel yapıları ve sahipleriyle olan bağlarına göre değerlendirildi. Jüri üyeliklerini ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi araştırma görevlisi ve Veteriner Hekim Murat Kebüde yaptı.

Sivas'ta bir veteriner hekim tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen kedi güzellik yarışmasında, "Müstesna" isimli kedi birinci seçildi.

Sivas'ta geçen yıl kliniğine gelen kedilerin fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan yarışma başlatan veteriner hekim İbrahim Özmen tarafından kentteki bir otelin konferans salonunda yapılan final yarışmasında kediler, hem fiziksel yapıları hem de sahipleriyle olan bağlarına göre değerlendirildi.

Yarışmada, birinciliği 9 kedi arasından Melike Dur'un "Müstesna" isimli kedisi kazandı.

Yarışmanın Jüri üyeliklerini ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme, Veterinerlik Zootekni Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Erdem Şenel, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi araştırma görevlisi Sefer Türk ile Veteriner Hekim Murat Kebüde yaptı.