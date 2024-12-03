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Sivas'ta dev sarkıtları görenler neye uğradığını şaşırdı

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Son iki gündür etkili olan soğuk havalar, Sivas'ta ilçelerde de etkisini hissettirdi. Soğuk hava nedeniyle Gürün ilçesinde bulunan Şuğul Vadisi'nde buz sarkıtları oluştu.

Önceki hafta yaşanan yağan yoğun kar sonrası yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasından Sivas da etkilendi. Soğuk hava nedeniyle Gürün ilçesinde bulunan Şuğul Vadisi'nde buz sarkıtları oluştu.

Sivas'ta dev sarkıtları görenler neye uğradığını şaşırdı

HAVA SICAKLIĞI -16 DERECEYE DÜŞTÜ

Yürüyüş yolu, doğa ile iç içe olan yapısı ile her mevsim yüzlerce turist ağırlayan Vadi, soğuk hava nedeniyle sessiz kaldı. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye düşerken vadide oluşan devasa buz sarkıtları görsel şölen oluşturdu.

Sivas'ta dev sarkıtları görenler neye uğradığını şaşırdı

HER MEVSİM FARKLI GÜZELLİKTE

Vadiyi gezmek için giden vatandaşlar, Şuğul Vadisi'nin her mevsim farklı güzellikte olduğunu ifade ederek vatandaşları davet etti.

Sivas'ta dev sarkıtları görenler neye uğradığını şaşırdı

Sivas'ta dev sarkıtları görenler neye uğradığını şaşırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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