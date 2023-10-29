Haberler ›› Yaşam ›› Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı törenleri düzenlendi

Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı törenleri düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ve Hafik ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Ulaş ve Hafik Kaymakamları ve Belediye Başkanları, törene katılan öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı. Törenlerde öğrencilerin şiir okuması ve çeşitli gösteriler sunuldu.