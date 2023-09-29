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Sivas'ın Hafik ilçesinde Mustafa-Fatma Ayan Camisi açıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde hayırsever kardeşler tarafından yaptırılan Mustafa-Fatma Ayan Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Hayırsever iş insanları Celil ve Yücel Ayan kardeşler tarafından anne ve babaları adına yaptırılan caminin açılışı cuma namazı sonrası yapıldı. Açılışa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Hafik Belediye Başkanı Harun İsa Gültay ile vatandaşlar katıldı.