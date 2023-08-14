Sinop'ta Son 2 Günde 3 Genç Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti

MUSTAFA USTA

Sinop'un Akliman sahilinde son 2 günde 3 genç serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Sinop'un Akliman sahilinde dün öğle saatlerinde serinlemek için denize giren 28 yaşındaki Mesut Yıldızoğlu hayatını kaybetti. Bugün ise Akliman sahilinde denize giren 21 yaşında Zehra Büyükcafer yaşamını yitirdi. 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Yıldızoğlu ve Zehra Büyükcafer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ DAHA BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

31 Temmuz'da ise Heyemola Sahili mevkisinde denize giren Şaban Cinbe (45), eşi Aynur Cinbe (40), kızları Gamze Cinbe (15) ve Büşra Cinbe serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. İnşaat ustası Şaban Cinbe, eşi Aynur Cinbe ve kızı Gamze Cinbe, ekipler tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak Cinbe çifti ve kızları Gamze hayatlarını kaybetti. Son olarak Büşra Cinbe de dün akşam saatlerinde yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.