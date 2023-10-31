Bu nasıl iş kimse anlam veremiyor! Eski belediye çalışanını yola defnettiler

Sinop Belediyesi'nden emekli olan bir vatandaş, Çukurbağı Mezarlığı içinde bulunan yoldaki kilitli parkeler sökülerek burada toprağa verildi. Önce tek kişilik olan mezarın etrafı mermer ile çevrilerek iki kişilik hale getirildi.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sinop İl Özel İdaresinden emekli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ömer Zeki Bilgili, Çukurbağı Mezarlığı'ndan satın aldığı mezarın yanındaki yola bir kişinin defnedildiğini öğrenince şaşkına döndü.

"YOLU GASP ETMİŞLER"

Ömer Zeki Bilgili, "Mezarlık ziyaretine gelen akrabalar haber verdi. Dediler ki 'yolun ortasına senin mezarlığın önüne yol taşları sökülerek mezar yapılmış'. Ben de koşarak geldim, baktım, hakikaten mezar var. Çok büyük üzüntü içindeyim ve kısa süre içerisinde çevirip kısa sürede mermer de yapmışlar. Bu resmen gasp. Yolu gasp etmişler, mezarıma başka mezarı yapıştırmışlar. Benim mezarımın görüntüsünü bozmuşlar. Böyle bir hukuksuzluk ben tanımıyorum. Yıllarca biz de idarecilik yaptık. Böyle bir şeyi ne hafızam alıyor ne de yaşadıklarım. Bizim gibi insanlara bu kötülük yapılmaz. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz" diye konuştu.

"BELEDİYEYİ ARIYORUM, BAŞKANA ULAŞAMIYORUM"

Yolun ortasındaki parke taşlarını söküp insan defnettiklerini belirten Bilgili, "Hem benim mezarıma zarar veriyorlar hem de yola zarar veriyorlar. Günlerdir belediyeyi arıyorum, başkana ulaşamıyorum. Zaten başkan yerinde durmuyor. Dursa da bizimle görüşmüyor. Mezarlık İşleri Müdürü 'başkan bana talimat verdi, ben yaptım' diyor. Ben de bu kanunsuz haksız işlemi niye yaptın dedim. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Haksız ve hukuksuz bir şekilde eski belediye çalışanına yolu tahsis etmişler" şeklinde konuştu.

"DİLEKÇE VERSİN, DURUMU ARAŞTIRALIM"

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay ise "Sinop'ta herkes Çukurbağ Mezarlığı'na gömülmek istiyor. Orası da çok yoğun. Ömer Zeki Bilgili isimli vatandaş dilekçe versin, durumu araştıralım" açıklamasında bulundu.