Sinop'ta kuyuya düşen koyun kurtarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen küçükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. İlçeye bağlı Düzler köyünde, ihbar üzerine harekete geçen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen küçükbaş hayvanı uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden halatla bağlayarak canlı olarak kurtardı. Ekipler, kurtardıkları küçükbaş hayvanı sahibi Hasan Özcan'a teslim etti. Hayvan sahibi Özcan da ekiplere teşekkür etti.