Sinop'ta denize girmek için sahile giden sürücünün aracı sahil yoluna düştü

Sinop'ta denize girmek için Kumkapı sahiline giden bir sürücü, aracını park ettiği esnada el frenini çekmeyi unuttu. Araç hareket ederek, sahil yoluna düştü.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta denize girmek için Kumkapı sahiline giden bir sürücü, aracını park ettiği esnada el frenini çekmeyi unuttu. Sürücünün aracı hareket ederek sahil yoluna düştü. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Sinop'ta denize girmek için Kumkapı sahiline giden bir sürücü, aracını park ettiği esnada el frenini çekmeyi unuttu. Araç hareket ederek, sahil yoluna düştü.

Olay, Sinop'un Kumkapı sahilinde 10.30 saatlerinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla Kumkapı sahiline denize gelen Mete Felek isimli vatandaş, 57 KD 211 plakalı aracını sahil kenarına park etti. Bir süre sonra denize giren vatandaşın aracının el frenini çekmeyi unutması nedeniyle araç aniden hareket ederek sahil yoluna düştü. Aracın düştüğü esnada ise sahil yolunda kimsenin olmaması can kaybının önüne geçti. Daha sonra araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla alındı.