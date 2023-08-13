Sinop'ta denize giren kişi boğularak hayatını kaybetti
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Kastamonu'dan tatil için Sinop'a gelen M.Y. (28), Akliman mevkisinde denize girerken boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen deniz polisi ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Sinop'ta serinlemek için denize giren kişi, boğularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan tatil için ailesiyle Sinop'a gelen M.Y. (28) Akliman mevkisinde denize girdi.
M.Y'nin gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen deniz polisi ve cankurtaranlar M.Y'yi denizden çıkarttı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.Y'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Yaşam