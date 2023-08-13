Sinop'ta denize giren kişi boğularak hayatını kaybetti

Kastamonu'dan tatil için Sinop'a gelen M.Y. (28), Akliman mevkisinde denize girerken boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen deniz polisi ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.