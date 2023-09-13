Sinop'ta Denizde Kaybolan Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Sinop'ta 1 hafta önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yusuf Mar'ın cansız bedeni saat 16.30 sıralarında Akliman mevkiinde boğulma olayının gerçekleştiği yerin 1200 metre batısında sahilden 330 metre açıkta Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-72 lastik bot personeli tarafından fark edildi. Ekipler 16 yaşındaki Mar'ın cesedini bota alarak karaya ulaştırdı. Burada hazır bekleyen araçlar ile Mar'ın cansız bedeni Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİNOP