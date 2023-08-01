Sinop'ta Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti

MUSTAFA USTA

Ankara'dan geldikleri Sinop'ta denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuktan 1'i Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Kumkapı Plajı'nda 27 Temmuz Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden Ela Rana Şimşek (15) arkadaşının ailesi ile Ankara'dan gezmek için Sinop'a geldi. Sinop'ta serinlemek için denize giren Ela Rana Şimşek ve arkadaşı Nilgün Fatmanur Göktepe (15) yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Sinop Belediyesi Cankurtaranları tarafından denizden çıkartılan 2 çocuk ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ela Rana Şimşek ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi olduğu için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şimşek, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.